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Модель избили головой об стол во время прямого эфира

Александр Котлеткин
1 час назад
Стример Андрей Mellstroy Бурим избил блогершу Алену _cyberbabe_ Ефремову в прямом эфире. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.
Стример Андрей Mellstroy Бурим избил блогершу Алену _cyberbabe_ Ефремову в прямом эфире. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.
1/11 Стример Андрей Mellstroy Бурим избил блогершу Алену _cyberbabe_ Ефремову в прямом эфире. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.
Фото: Instagram
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Андрей Mellstroy Бурим пригласил Ефремову к себе в прямой эфир. Во время трансляции на девушку накинулись несколько человек и начали бить её головой об стол.
2/11 Андрей Mellstroy Бурим пригласил Ефремову к себе в прямой эфир. Во время трансляции на девушку накинулись несколько человек и начали бить её головой об стол.
Фото: Instagram
Происходящее снимали на камеру телефона.
3/11 Происходящее снимали на камеру телефона.
Фото: Instagram
Модель госпитализировали в столичную больницу, она собирается написать заявление в полицию.
4/11 Модель госпитализировали в столичную больницу, она собирается написать заявление в полицию.
Фото: Instagram
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«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат».
5/11 «Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат».
Фото: Instagram
«Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом движении», — пожаловалась Ефремова у себя на странице в Instagram.
6/11 «Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом движении», — пожаловалась Ефремова у себя на странице в Instagram.
Фото: Instagram
7/11 
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10/11 
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11/11 
Андрей Mellstroy Бурим пригласил Ефремову к себе в прямой эфир. Во время трансляции на девушку накинулись несколько человек и начали бить её головой об стол. Происходящее снимали на камеру телефона. Модель госпитализировали в столичную больницу, она собирается написать заявление в полицию.
«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом движении, — пожаловалась Ефремова у себя на странице в Instagram.
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