«Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом движении», — пожаловалась Ефремова у себя на странице в Instagram.

«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат».

Андрей Mellstroy Бурим пригласил Ефремову к себе в прямой эфир. Во время трансляции на девушку накинулись несколько человек и начали бить её головой об стол.

Андрей Mellstroy Бурим пригласил Ефремову к себе в прямой эфир. Во время трансляции на девушку накинулись несколько человек и начали бить её головой об стол. Происходящее снимали на камеру телефона. Модель госпитализировали в столичную больницу, она собирается написать заявление в полицию.

«Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом движении, — пожаловалась Ефремова у себя на странице в Instagram.