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Тещу убитого рэпера Картрайта из-за болезни освободили из-под стражи 

ТК «Звезда» и ещё 6 2 часа назад
Тещу убитого Картрайта освободили из-под стражи
Фото: andy_cartwright, vk
При этом вопрос о заключении под стражу может быть поставлен снова после того, как Елена Кохал придет в себя.
В понедельник, 19 октября, суд отказался избирать меру пресечения для тещи рэпера Энди Картрайта. Напомним, женщину подозревают в причастности к его убийству. Ходатайство отозвали из-за резкого ухудшения здоровья тещи убитого музыканта.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья Елены Кохал следственные органы отозвали данное ходатайство. Это позволило в данный момент до ее выздоровления воздержаться от лишения свободы», — сообщил собственный источник «360».

Отмечается, что вопрос о заключении под стражу может быть поставлен снова после того, как Кохал придет в себя. Чем конкретно заболела женщина — неизвестно.
Ранее у Елены Кохал были проведены обыски, после которых ее и задержали. Однако до этого следователи пришли к ее адвокату. При этом юрист уверен, что это было заранее спланировано, чтобы он не смог вовремя оказать женщине юридическую защиту.
Напомним, расчлененное тело репера Энди Картрайта было обнаружено в съемной квартире на Невском проспекте 29 июля этого года. Ранее Марина, супруга музыканта, отказывалась признавать вину в убийстве и утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиков. Факт расчленения тела мужа она не отрицала, мотивируя это желанием «сохранить доброе имя музыканта и представить произошедшее как убийство».
Спустя некоторое время за соучастие в убийстве была задержана мать Марины Кохал — Елена. По версии следствия, она находилась в квартире пары и планировала помочь дочери избавиться от тела.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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