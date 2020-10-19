Тещу убитого Картрайта освободили из-под стражи

При этом вопрос о заключении под стражу может быть поставлен снова после того, как Елена Кохал придет в себя.

В понедельник, 19 октября, суд отказался избирать меру пресечения для тещи рэпера Энди Картрайта. Напомним, женщину подозревают в причастности к его убийству. Ходатайство отозвали из-за резкого ухудшения здоровья тещи убитого музыканта.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья Елены Кохал следственные органы отозвали данное ходатайство. Это позволило в данный момент до ее выздоровления воздержаться от лишения свободы», — сообщил собственный источник «360».

Отмечается, что вопрос о заключении под стражу может быть поставлен снова после того, как Кохал придет в себя. Чем конкретно заболела женщина — неизвестно.

Ранее у Елены Кохал были проведены обыски, после которых ее и задержали. Однако до этого следователи пришли к ее адвокату. При этом юрист уверен, что это было заранее спланировано, чтобы он не смог вовремя оказать женщине юридическую защиту.

Напомним, расчлененное тело репера Энди Картрайта было обнаружено в съемной квартире на Невском проспекте 29 июля этого года. Ранее Марина, супруга музыканта, отказывалась признавать вину в убийстве и утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиков. Факт расчленения тела мужа она не отрицала, мотивируя это желанием «сохранить доброе имя музыканта и представить произошедшее как убийство».