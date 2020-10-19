Адвокат Кохал заявила о «всех видах наркотиков» в крови Картрайта

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Адвокат Марины Кохал Ирина Скурту заявила о том, что экспертиза останков покойного супруга Марины, рэпера Энди Картрайта, якобы готова.

По ее словам, пока эти результаты видела только сама Кохал.

"Там были все виды наркотиков…" — цитирует рассказавшую об анализе крови погибшего юристку Telegram-канал "Mash на Мойке".

Сын Кохал и рэпера, сообщила Скурту, сейчас находится в больнице, его просят отдать семье Юрия Авдеева — адвоката Елены Кохал.