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В Москве задержали сиделку за истязание 90-летней пенсионерки 

Газета.Ru и ещё 10 1 час назад
Сиделку задержали за истязание 90-летней пенсионерки
Фото: ТАСС
В Москве сотрудники полиции задержали сиделку по подозрению в истязании 90-летней пенсионерки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Отмечается, что в полицию обратился внук пострадавшей. Он заподозрил 43-летнюю женщину в умышленном причинении страданий своей бабушке. В ходе проверки информация нашла подтверждение. Полицейские задержали сиделку в квартире на Мичуринском проспекте.
Правоохранители установили, что на протяжении долгого времени подозреваемая систематически избивала пожилую женщину, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание".
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