Появилось видео подробностей теракта в Париже

Вечером 16-го октября в пригороде Парижа во Франции
произошло зверское убийство, которое приравнивается к теракту. 18-летний уроженец Москвы
чеченского происхождения Абдулак Анзоров обезглавил учителя истории 47-летнего Самюэля Пати возле здания колледжа пригорода Конфлан-Сент-Онорин. Мотивом к совершению зверской расправы послужили религиозные убеждения кавказца. Анзоров разозлился на публичную демонстрацию изображения пророка Мохаммеда на одном из семинаров. Убийца заснял последствия своего преступления и записал «обращение» с «предупреждением» «Макрону, правителю неверных» и с оскорблением в адрес убитого учителя. По мнению Анзорова, Пати принижал достоинство пророка. Убийцу ликвидировали полицейские в нескольких сотнях метров от места преступления.