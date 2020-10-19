Встреча дайвера с белухой попала на видео

В приморье дайвер-любитель Даниил Кошовенко снимал свое погружение под воду Японского моря и на видео попала его встреча с белухой. Морское животное подплыло к человеку и было явно настроено крайне благосклонно. Дайвер погладил белуху, как домашнего кота. На этом их пути разошлись.