Встреча дайвера с белухой попала на видео

В приморье дайвер-любитель Даниил Кошовенко снимал свое погружение под воду Японского моря и на видео попала его встреча с белухой. Морское животное подплыло к человеку и было явно настроено крайне благосклонно. Дайвер погладил белуху, как домашнего кота. На этом их пути разошлись.
Белуха - это морское млекопитающее, относящееся к виду зубастых китов из семейства нарваловых. Белухи населяют северные моря, такие как Берингово, Белое, Японское, Охотское и др. Иногда белухи заходят даже в Балтийское море. По своему поведению белухи напоминают дельфинов. Известен случай спасения человека белухой[