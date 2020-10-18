Адвокат Соколова подал заявление из-за угроз историку

"Сегодня мной было подано заявление в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ: угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. В 2018, 2019 годах Олегу Соколову неоднократно приходили угрозы (смс на телефон, сообщения на электронную почту, стены его парадной расписывались красной краской, под дверь подбрасывались дохлые крысы) в его адрес, в адрес его близких, в адрес Анастасии Ещенко. Эти угрозы являлись составной частью организованной против Олега Соколова травли", — сообщил адвокат.

Торгашев, недавно вступивший в судебный процесс по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка, с 2018 года представляет интересы Соколова в двух гражданских спорах, касающихся защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Торгашев просил возбудить уголовные дела за дачу оппонентами заведомо ложных показаний в рамках разбирательств по этим делам.