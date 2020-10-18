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Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту угроз историку 

ТАСС 29 минут назад
Адвокат Соколова подал заявление из-за угроз историку
Фото: РИА Новости
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Торгашев направил в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз ученому со стороны его научных оппонентов в 2018-2019 годах. Об этом Торгашев сообщил в воскресенье ТАСС.

"Сегодня мной было подано заявление в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ: угроза убийством и причинения тяжкого вреда здоровью. В 2018, 2019 годах Олегу Соколову неоднократно приходили угрозы (смс на телефон, сообщения на электронную почту, стены его парадной расписывались красной краской, под дверь подбрасывались дохлые крысы) в его адрес, в адрес его близких, в адрес Анастасии Ещенко. Эти угрозы являлись составной частью организованной против Олега Соколова травли", — сообщил адвокат.

Торгашев, недавно вступивший в судебный процесс по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвиняют историка, с 2018 года представляет интересы Соколова в двух гражданских спорах, касающихся защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Ранее Торгашев просил возбудить уголовные дела за дачу оппонентами заведомо ложных показаний в рамках разбирательств по этим делам.
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Комментарии
Происшествия , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , Генпрокуратура РФ , СКР , Санкт-Петербург
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