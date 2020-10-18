Разлив нефти произошёл в Томской области

«В результате столкновения судов произошёл разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из восьми танкеров баржи. Жертв и пострадавших нет», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщает, что столкновение произошло из-за сильного ветра, часть нефти вылилась в затон, она была убрана.