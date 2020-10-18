Разлив нефти произошёл в Томской области

Фото: © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ

Отмечается, что пробоина оперативно устранена силами эксплуатанта, разлив локализован, в акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов, значительного экологического вреда не допущено.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте сообщает, что столкновение произошло из-за сильного ветра, часть нефти вылилась в затон, она была убрана.