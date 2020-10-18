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Расстрелявшая возлюбленного ревнивая москвичка ходила к гадалке

News.ru
12 минут назад
Подозреваемая в убийстве своего сожителя 32-летняя жительница столицы Елена С. могла устроить расправу над мужчиной по имени Кирилл, от которого была беременна, из-за ревности.
Расстрелявшая возлюбленного москвичка ходила к гадалке
Фото: News.ruNews.ru
Журналисты выяснили, что она постоянно закатывала скандалы парню из-за фотографий с другими девушками в соцсетях. Из-за того что Кирилл часто общался с другими представительницами прекрасного пола, Елена даже сходила к гадалке, которая предсказала ей скорую смерть.
Ведунья в итоге оказалась права. Тела Елены и Кирилла нашли 17 октября в квартире дома по улице Привольной. Как сообщил РЕН ТВ, состояние девушки стало усугубляться после похода к гадалке, а её сожитель и родственники даже отвезли девушку в специальное учреждение, где ей выписали сильнодействующие препараты. Примерно тогда же она и начала планировать убийство. Оружие она приобрела в Крыму во время отпуска.
17 октября Кирилл и Елена пришли домой и между ними вновь разгорелся скандал. И снова причиной стала ревность Елены. При этом Кирилл уже не хотел продолжать жить с ней, несмотря на беременность девушки.
Как писал NEWS.ru, в квартире на юго-востоке Москвы были найдены тела парня и девушки. У обоих — огнестрельные ранения.
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