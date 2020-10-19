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В Москве задержан подозреваемый в истязании 4-летней девочки опекун

RT на русскомиещё 14
2 часа назад
Следователи в Москве задержали опекуна четырёхлетней девочки, подозреваемого в её истязании.
Задержан подозреваемый в истязании ребенка опекун
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Следствием установлено, что девочка находилась в семье под опекой. В настоящее время мужчина, в семье которого находился ребёнок, задержан в соответствии со ст. 91 УПК России», — говорится в сообщении московского управления СК.
По данным следствия, 16 октября сотрудники детского сада в районе Лианозово обнаружили на теле четырёхлетней девочки множественные ссадины. Ребёнок сообщил, что данные телесные повреждения ей причинил один из родителей.
Девочка помещена в одну из городских больниц для проведения медицинского обследования.
Происшествия,Громкие уголовные дела ,СКР,Москва,
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