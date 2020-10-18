Приемный отец жестоко избил 4-летнюю девочку в Москве 

Москве приемный отец избил 4-летнюю девочку за то что она капризничала и отказывалась идти в детсад. Воспитатели и охранник обратились в полицию, увидев травмы у ребенка. Инцидент произошёл в детском саду на северо-востоке Москвы, передаёт РЕН ТВ

Охранник заметил жуткие синяки и следы удушения у 4-летней воспитанницы. Девочку забрали в больницу. Врачи поставили диагноз «сотрясение мозга» и закрытая «черепно-мозговую травма». Вдобавок на лице и спине девочки виднелись многочисленные синяки и гематомы.

Мать пострадавшей вызвали в полицию, она заявила, что девочка является приемной, а травмы ей нанес ее супруг — 50-летний Владимир М.

Утром 16 октября ребенок закапризничал и отказывался собираться в детсад. Тогда усыновитель избил девочку и приволок искалеченного ребенка в садик.

Девочка рассказала, что отец и раньше измывался на ней и применял к ней физическую силу.