Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Из машины в российском регионе выбросили человеческую ногу

Lenta.ru
56 минут назад
В Башкирии водитель обнаружил выброшенную на обочину отрезанную человеческую ногу. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Из машины выкинули человеческую ногу в Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отрезанную конечность нашел на дороге один из проезжающих мимо автомобилистов в Салаватском районе Башкирии. Как отмечается, сама нога, а также пальцы на ней были отсечены хирургическим путем.
По данным канала, нога может принадлежать бывшему пациенту местной больницы, которому недавно провели операцию по ампутации. Родственники больного захотели забрать отрезанную конечность, однако по пути домой, по всей видимости, решили просто выбросить ее в поле.
В настоящее время следователи проводят доследственную проверку по этому факту. Находка отправлена на биологическую экспертизу, которая должна установить, принадлежит ли конечность указанному пациенту больницы.
В сентябре сообщалось, что под Санкт-Петербургом возле магазина нашли человеческую ногу. Фрагмент тела был обнаружен в небольшой деревне Маттия в Кингисеппском районе Ленинградской области вечером 24 сентября продавцом магазина.
Происшествия,Башкортостан,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители