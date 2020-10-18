У российской туристки отобрали сына во Франции

Посольство России подготовило ноту протеста к МИДу республики по этому факту.

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Анна [имя изменено — прим. ГМ] в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что её 6-летнего сына изъяли 7 октября после анонимного звонка в соцслужбу. По её словам, неизвестный сообщил, что мальчик находился без присмотра в отеле, где проживал с матерью. Сейчас он содержится во французском детдоме.

Собеседница радиостанции опасается, что её ребёнка хотят усыновить бездетные пожилые пары или представители ЛГБТ.

«У меня просто выкрали ребёнка. Я не курю, не пью, я абсолютно адекватная мама, у меня ребёнок всегда одет и обут во всё самое лучшее, правильные витамины. У меня ребёнок говорит на трёх языках. Сейчас он заболел. Я звонила в посольство, не знаю, повторят они или нет, что сейчас после COVID-19 эти сумасшедшие очереди [на опеку над детьми — прим. ГМ], ЛГБТ и много пожилых пар. Это бизнес. Если что-то не понравилось кому-то, по анонимному звонку без суда и следствия просто забирают детей. При этом цыган они не трогают, дети которых с пяти лет курят. Ребёнка забрали по анонимным звонкам. Если ребёнок днём не в школе, французы сразу звонят. После коронавируса окошко открылось и идёт безумное изъятие детей, их отбирают без причины».

Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что консульство занимается обращением от Анны. 19 октября в МИД Франции будет направлена нота протеста.

«Наш консульский отдел действительно занимается этим вопросом с 7 октября. Она на связи с завконсотделом и вице-консулом. Назначен суд по этому вопросу, у неё есть французские адвокаты, она на связи с консульским отделом. Подготовлена нота в МИД Франции, которая будет направлена в понедельник, подключаем к решению вопроса почётного консула в Лионе. Будем следить за тем, чтобы права нашей гражданки соблюдались».

Паринов указал на несостыковки в версии Анны. По его словам, женщина воспользовалась пандемией, чтобы остаться во Франции. Мать с сыном жили в отеле, что по французским законам приравнивает их к лицам без определённого места жительства.

«История вызывает массу вопросов. Она вместе с сыном приехала во Францию по туристической визе в феврале этого года. Под предлогом коронавируса, на мой взгляд, просто избегала возвращения в Россию, потому что посольство через все возможные источники информировало и предлагало использовать любые возможности, чтобы вернуться на родину. В первых числах марта было известно о высокой вероятности прекращения авиасообщения России с Францией. С этого момента мы призывали граждан максимально быстро возвращаться домой, используя все возможности. Никакой возможностью она не воспользовалась.Сейчас у неё возникли проблемы с французскими социальными службами при попытке оформления ребёнка в школу во Франции. Поскольку, с точки зрения французских соцслужб, человек, проживающий в гостинице, по сути является лицом без определённого места жительства. У неё есть французские адвокаты, она на связи с консульским отделом».