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Нефтепродукты разлились в Томской области из-за столкновения барж на Оби 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Нефтепродукты разлились в Томской области
Фото: ТАСС
В Томской области произошел разлив нефтепродуктов в затоне реки Обь возле села Каргасок. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло утром 18 октября. Из-за усиления ветра порожнюю баржу оторвало от берега, затем, находясь в неконтролируемом движении, она столкнулась с груженой нефтью баржей.

"В результате столкновения судов произошел разлив нефтепродуктов в акваторию затона из-за пробоины в одном из 8-ми танков баржи. Жертв и пострадавших нет", — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что пробоина была оперативно устранена, разлив локализован. В акватории затона организованы мероприятия по сбору нефтепродуктов.
По факту произошедшего проводится проверка.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Новосибирская Область , Обь , Томская Область
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