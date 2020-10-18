ЧП в московском ТЦ: дети упали с эскалатора 

Инцидент с разбившимися на эскалаторе детьми попал на видео. Ролик опубликовал канал Life Shot.

Двое детей упали с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис». Несчастный случай произошел из-за того, что маленькая девочка не удержала детскую коляску со своим братом.

На кадрах видно, что двое детей подкатывают коляску к эскалатору, движущемуся на спуск. Ребятишки некоторое время нерешительно топчутся на месте, опасливо глядя на ступени. Взрослых поблизости нет. Одна из девочек решается вкатить брата на эскалатор. Однако малолетняя не рассчитала центр тяжести, и коляска с ребенком перевернулась, увлекая ее за собой.

Сообщается, что брат и сестра получили травмы головы. Полиция выясняет, где в момент инцидента находились родителей детей.