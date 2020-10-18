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В Баренцевом море перевернулось судно с пассажирами

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Маломерное судно «Юбилейный» с пассажирами перевернулось и затонуло в Баренцевом море. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
В Баренцевом море перевернулось судно с пассажирами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел вечером в субботу, 17 октября, близ губы Вайда Печенгского района Мурманской области. В результате происшествия в воде оказались десять человек из числа пассажиров и членов экипажа. Семерых из них уже удалось спасти, еще троих по-прежнему ищут спасатели.
По версии следователей, причиной инцидента стали нарушения со стороны управлявшего судном лица. В результате «Юбилейный» ударился о скалистый грунт береговой линии, перевернулся и затонул.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Происшествия,СКР,РИА Новости,
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