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В московской квартире нашли два тела с огнестрельными ранениями

Майк Габриелян
57 минут назад
В Москве из огнестрельного оружия убиты мужчина и женщина. Их тела нашли в квартире на Привольной улице. Оба получили смертельные ранения головы. В жилище также найден пистолет. Является ли он орудием убийства, пока неясно, сообщает РЕН ТВ.
В московской квартире нашли два тела с огнестрельными ранениями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Уже известно, что погибший - 35-летний Кирилл Х. Личность женщины правоохранители пока не выяснили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин убил мать за беспорядок в квартире.
Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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