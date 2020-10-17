Появились подробности трагедии в Саратове

Саратовской области. Две маленькие девочки, которых мать выбросила из окна четвертого этажа, находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав

«Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать - в средней степени тяжести. Все находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи делают все возможное», - сказали в минздраве.

Соседи рассказали, что мать – саратовчанка Татьяна Артюхина - в последнее время принимала антидепрессанты. Она развелась с мужем и тяжело переносила разлад. Выбросив дочерей из окна, Татьяна ударила себя в сердце ножом, но промахнулась. После этого женщина пыталась выброситься из окна, но ей помешал отец, дедушка детей.

Жители подъезда, где произошел инцидент, говорят, что семья была благополучной, передаёт Mash.

«Так нормальная семья у них была. Не знаю, что случилось. Она была на больничном неделю. Только позавчера её видела, она выходила. На машине куда-то поехала», – рассказала соседка по подъезду Валентина Александровна.

Она отметила, что семья была благополучная, отец навещал детей, несмотря на развод:

«Ни дедушка, ни бабушка не пьют, и она не пьет. С мужем они разошлись. Вчера он приезжал, с ребятишками гулял».

Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница Саратова выкинула из окна дочерей 5 и 8 лет. Инцидент произошел в доме на Ново-Астраханском шоссе.