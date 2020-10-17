СК возбудил дело после смерти мальчика в фитнес-клубе

Следователи возбудили уголовное дело после смерти мальчика на тренировке в фитнес-клубе в московском районе Раменки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

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Дело было открыто по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В ведомстве также добавили, что будет назначена судебно-медицинская экспертиза.