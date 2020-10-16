Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В Москве со стрельбой задержали пьяных мужчин

Газета.Ru
1 час назад
Московские полицейские с применением оружия задержали двоих пьяных мужчин, напавших на одного из сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
В Москве со стрельбой задержали пьяных мужчин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В полицию поступила информация о распитии алкоголя на детской площадке, рассказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские обнаружили двоих пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно. При задержании один из них несколько раз ударил сотрудника полиции.
Второй полицейский дважды выстрелил в воздух, после чего нарушители были задержаны, заявили в МВД.
В отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях, по факту нападения на полицейского возбуждены уголовные дела об оскорблении представителя власти и применении насилия в его отношении, указано в сообщении.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители