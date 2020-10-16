В Москве со стрельбой задержали пьяных мужчин

Московские полицейские с применением оружия задержали двоих пьяных мужчин, напавших на одного из сотрудников правоохранительных органов , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В полицию поступила информация о распитии алкоголя на детской площадке, рассказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские обнаружили двоих пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно. При задержании один из них несколько раз ударил сотрудника полиции.

Второй полицейский дважды выстрелил в воздух, после чего нарушители были задержаны, заявили в МВД.