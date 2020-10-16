Пьяный 140-килограммовый москвич заснул и умер в такси 

Житель Москвы , страдающий лишним весом, уснул в машине такси, водитель оставил его ночевать в машине, а утром обнаружил его труп, сообщает «Комсомольская правда». Делом занялись правоохранители.

Трагедия разыгралась рядом с одним из жилых домов на улице Миклухо-Маклая, где жил погибший. Известно, что несколько дней назад 140-киллограммовый мужчина отправился к своему товарищу на дружеские посиделки с алкоголем. 35-летний москвич сильно перебрал.

Учитывая немалый вес мужчины, его друг позвал на помощь знакомого таксиста, чтобы увезти подвыпившего товарища домой. Уже около дома они поняли, что не в силах дотащить его до квартиры и оставили ночевать в машине. Утром мужчину нашли мертвым.

По факту смерти муж чины правоохранители начали доследственную проверку. Они выяснили, что погибший не страдал серьезными заболеваниями и ночевал в машине с заглушенным двигателем. Что именно стало причиной его кончины предстоит установить экспертам. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

Лишний вес часто становится причиной не только трагических, но и курьезных случаев. Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фото и видео неловкой ситуации, в которой сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин застрял в туалете самолета. В день инцидента 240-килограмовый музыкант дал в Казани благотворительный концерт для больных и особенных детей из детского дома.

Будучи в самолете, он решил справить малую нужду, делал это сидя из-за внушительной комплекции, случайно нажал на кнопку унитаза и его засосало. Высвободиться Затравкину помогли другие пассажиры.

Примечательно, что сегодня пианист наотрез отказывается худеть. В одном из интервью он рассказал, что раньше был стройным и привлекательным. Однако для того, чтобы поддерживать себя в форме пианисту приходилось ограничивать себя.

В результате музыкант чувствовал себя несчастным. Однажды Затрвкина осенило, что, находясь в депрессии, он не может плодотворно работать и получать удовольствие от жизни. Пианист также отметил, что современным молодым людям не стоит гнаться за «стандартами сегодняшней моды и красоты».