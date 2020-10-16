Следствие выяснило новые подробности убийства рэпера Александра Юшко , известного под псевдонимом Энди Картрайт, в котором обвиняется его супруга Марина Кохал. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, к смерти музыканта мог привести инсулиносодержащий препарат «Новорапид Флекспен». Он указан в поиске смартфона, которым пользовались Марина и ее муж. По версии следствия, Кохал приобрела инсулиносодержащий препарат в аптеке и использовала его для убийства Юшко.

Однако причина его смерти не установлена до сих пор. Следователям не удается пока выяснить: он умер вследствие употребления инсулина или же он лишь впал в кому, а скончался позже в результате механического воздействия острым предметом, использовавшимся для расчленения тела, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

Смольнинский районный суд 16 октября рассмотрит ходатайство об аресте матери Марины Елены Кохал, которую подозревают в соучастии в убийстве Юшко. В день ее задержания силовики устроили дочери и матери «случайную встречу» в изоляторе временного содержания: им дали увидеться в коридоре, после чего развели по разным кабинетам. Позже следователи требовали от Елены Кохал дать показания на дочь, а от Марины — сознаться в убийстве мужа.

«Они говорили, что моя мать по моей вине умрет в тюрьме, а сын сгниет в детском доме», — сообщила обвиняемая в письме своим адвокатам, отмечает «Фонтанка».