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Россиянин умер в коридоре больницы после долгих просьб о помощи 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин умер в больнице после просьб о помощи
Фото: РИА Новости
Житель Белгорода умер в коридоре местной больницы. Несмотря на просьбы о помощи, к нему не подошел ни один врач. Об этом рассказал бывший пациент больницы Максим Титаренко. Свой рассказ он сопроводил снимком из больницы, на котором, как он утверждает, изображен погибший пациент. Фото публикует Telegram-канал «Белгород №1».

«Врача у нас не было, одна сестра на сорок больных, да и ту не найти. В палатах лежат и мужчины, и женщины, с подтвержденным ковидом и без мазков. Лечения никакого нет, к нам просто никто не подходил. За трое суток, что я тут провел, умерли двое», — рассказал Титаренко.

Сам он объявил голодовку из-за условий в больнице, после чего его и еще нескольких пациентов перевели на лечение в другое учреждение.
Как сообщила специалист организационного отдела департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Алина Алехина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», по факту произошедшего назначена проверка.
Ранее в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.
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Происшествия , Общество , Максим Титаренко , Радиостанция "Говорит Москва" , Белгород , Белгородская Область
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