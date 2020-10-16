Россиянин умер в больнице после просьб о помощи

«Врача у нас не было, одна сестра на сорок больных, да и ту не найти. В палатах лежат и мужчины, и женщины, с подтвержденным ковидом и без мазков. Лечения никакого нет, к нам просто никто не подходил. За трое суток, что я тут провел, умерли двое», — рассказал Титаренко.