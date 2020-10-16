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Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В подмосковном Ногинске на мужчину напали карлики. Инцидент произошел возле одного из городских баров.
По словам потерпевшего, группе лилипутов не понравилось, что он снимал их на камеру. Сам же он утверждает, что всего лишь хотел с ними познакомиться. Но, по всей вероятности, молодые люди оказались не из тех, кого радует внимание окружающих. Они накинулись на парня и разбили у того мобильный телефон.
Впрочем, снявший на видео потасовку герой ролика зла на буйных карликов не держит. Он сообщил, что заявление в полицию писать не намерен.
Происшествия , Видео
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