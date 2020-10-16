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Семья авторитетного мэра назвала причину его смерти в московском СИЗО 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина смерти авторитетного мэра в СИЗО
Фото: РИА Новости
Семья и родственники умершего в СИЗО «Матросская тишина» бывшего мэра города Миасс Виктора Ардабьевского обратились в Московский областной суд с требованием о прекращении судебного разбирательства. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает издание Znak.
Родственники авторитетного экс-мэра, которого обвиняли в бандитизме, заказных убийствах и связях с «турбазовской» ОПГ, заявили, что приняли такое решение в связи с полным недоверием суду. Они назвали причиной смерти Ардабьевского волокиту и немотивированные судебные решения, отметив, что судья был заинтересован только в обвинительном приговоре бывшему мэру.
По словам дочери Ардабьевского Юлии, следствие строилось на показаниях лидера миасской ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина, осужденного в 2014 году Челябинским областным судом к 13 годам в колонии строгого режима. В течение семи лет с момента задержания семья неоднократно просила изменить подсудимому меру пресечения, чтобы он мог сделать операцию, однако их пожелания остались без внимания. Родственники называют случившееся травлей и намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.
2 сентября сообщалось, что причиной смерти Ардабьевского стали хронические заболевания. Экс-чиновник умер в закрытом отделении 20-й больницы после двух перенесенных операций. Ардабьевский был задержан в Миассе 30 сентября 2013 года, в тот же день его этапировали в Москву. 1 октября 2013-го он был помещен под арест. Его связывали с «турбазовской» ОПГ, терроризировавшей Южный Урал, и организацией двух убийств. Он был известен в криминальных кругах как Арда. Лидера «турбазовских» Сергея Чащина приговорили к 11,5 года лишения свободы за несколько тяжких преступлений.
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Происшествия , Сергей Чащин , ЕСПЧ , ФСИН , Миасс , Москва , Челябинская Область
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