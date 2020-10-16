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Число жертв коронавируса в Крыму достигло 100 человек 

РИА Новости Крым 1 час назад
Число жертв коронавируса в Крыму достигло 100
Фото: РИА Новости
В Крыму скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция", сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Таким образом, общее количество умерших пациентов с COVID-19 в Республике Крым достигло 100 человек.
Всего с начала пандемии в РК выявлено 6673 случая заражения коронавирусом, в том числе 171 — за последние сутки. Выздоровели 3801 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2689 человек, из них под динамическим наблюдением на дому — 969 человек, в стационарах — 1586 граждан в обсерваторах — 134 человек.
Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 2701 пациент.
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Происшествия , Минздрав РФ , Республика Крым
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