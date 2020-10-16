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Ограбившую актрису из «Моей прекрасной няни» домработницу задержали 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Ограбившую известную актрису домработницу задержали
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали домработницу, подозреваемую в краже драгоценностей и часов от руководителя Следственного комитета России у актрисы Ольги Тумайкиной, снявшейся в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 16 октября.
Отмечается, что женщина была задержана вечером 14 октября, ей предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде.
Накануне сообщалось, что Тумайкина обратилась в полицию, сообщив о краже из ее дома драгоценностей на сумму 780 тысяч рублей. Отмечалось, что вещи пропадали из дома актрисы в течение года, когда у нее работала домработница.
48-летняя Ольга Тумайкина снялась в таких фильмах, как «Чудеса в Решетове», «Исчезнувшая империя», «Мафия: Игра на выживание», «Гудбай, Америка!» и «Лед 2». В 2007 году она получила звание заслуженной артистки России.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Ольга Тумайкина , СКР , МВД
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