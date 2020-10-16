Ограбившую известную актрису домработницу задержали

Отмечается, что женщина была задержана вечером 14 октября, ей предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

Накануне сообщалось, что Тумайкина обратилась в полицию, сообщив о краже из ее дома драгоценностей на сумму 780 тысяч рублей. Отмечалось, что вещи пропадали из дома актрисы в течение года, когда у нее работала домработница.

48-летняя Ольга Тумайкина снялась в таких фильмах, как «Чудеса в Решетове», «Исчезнувшая империя», «Мафия: Игра на выживание», «Гудбай, Америка!» и «Лед 2». В 2007 году она получила звание заслуженной артистки России.