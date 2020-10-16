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Няня поссорилась с клиенткой и выкинула ее дочь в мусорку 

Lenta.ru 36 минут назад
Няня выкинула младенца в мусорку
Фото: Pixabay.com
В американском штате Коннектикут няня поссорилась со своей клиенткой, с дочерью которой сидела, и выкинула восьмимесячную малышку в мусорку. Плачущего ребенка в мусорном баке обнаружил сосед, пишет The Sun.
Отмечается, что у младенца были обожжены обе руки. Сосед услышал девочку по плачу — сначала подумал, что это кошка.

«Она дрожала и плакала. Я сразу же увидел руки. Обе руки были обожжены, но особенно правая», — вспоминает мужчина. В итоге малышку спасла ремонтная бригада, которая работала в доме.

По данным полиции, перед тем, как травмировать ребенка, 24-летняя Адриана Велес после ссоры напала на мать малышки на автозаправке. Однако как она обожгла руки младенцу, до сих пор неясно.
Ранее сообщалось, что в Аргентине прохожий прямо посреди улицы нашел новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. У малышки было множество резаных ран, а из ее спины торчат ржавый нож.
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