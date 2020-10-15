В Одессе задержали боевика ИГ 

Задержанный является гражданином одной из стран Центральной Азии. Он находился в международном розыске. Известно, что ранее злоумышленник прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке. На Украине он планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИГ.

Задержанного экстрадировали на родину.

21 июля в украинском городе Луцк дважды судимый Максим Кривош захватил пассажирский автобус и потребовал, чтобы власти назвали себя террористами в законе, а президент Владимир Зеленский прорекламировал фильм «Земляне». Глава государства записал соответствующее видео и лично позвонил Кривошу, после чего тот отпустил заложников и сдался.

Через два дня в Полтаве полиция пыталась задержать за угон машины ранее судимого Романа Скрипника. Он достал гранату и взял в заложники оперативника. В ходе переговоров начальник местного департамента угрозыска обменял себя на захваченного сотрудника. Скрипник вместе с заложником выехал в Киев, бросил машину и убежал в лес. Его искали несколько дней и застрелили 1 августа.