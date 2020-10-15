Российскую студентку продали в борделе за 100 тысяч

Вызволить 17-летнюю девушку из виртуального борделя сумели столичные стражи порядка благодаря бдительности ее матери. Женщина нашла у дочери часть крупной суммы, полученной за ночь любви с клиентом.

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Как стало известно «МК», в постыдном занятии уличили 17-летнюю Елену (все имена изменены), которая проживает с родителями и четырьмя сестрами в ведомственном общежитии Московской области . Отец девушки работает в силовых структурах, ее мама – домохозяйка. Сама Елена учится в техникуме на программиста.

14 октября вечером, когда девушка вернулась домой, мать случайно обнаружила у нее пять тысяч рублей. Женщина принялась допытываться, откуда деньги. Сначала Елена боялась признаться, но потом все же рассказала правду. Некоторое время назад в социальной сети она познакомилась с девушкой, между ними завязалась переписка. В какой-то момент новая знакомая предложила студентке заработать крупную сумму денег оказанием услуг интимного характера.

Дочь, конечно, не сразу согласилась, – рассказала мать Елены. – Но сводница была очень настойчива. «Всего каких-то пять минут, а заработаешь сто тысяч», – уверяла та.

В конечном итоге жажда наживы взяла верх. Встреча с ценителем продажной любви была назначена на час дня в холле отеля на Страстном бульваре. Спустя пару часов Елена с обещанной суммой покинула гостиничный номер и поехала тратить заработанные деньги. Она купила себе дорогой парфюм, навороченные наушники и кучу одежды. Оставшуюся часть гонорара припрятала на будущие расходы.

Выслушав материнские упреки, нимфетка раскаялась и даже отдала оставшуюся сумму денег. Однако женщина решила, что сластолюбец должен ответить по всей строгости закона и написала заявление в полицию.