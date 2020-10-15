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Ефремов исповедался 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Ефремов исповедался
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов причастился и исповедался в храме СИЗО «Водник», сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова.
По словам Мельникова, Ефремов накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился.
Ефремов обратился за помощью врачей в СИЗО
Он также заявил, что актер раскаялся в содеянном и готовится к рассмотрению апелляции на приговор.

«Жалоб на условия содержания у него нет. Он ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет», — рассказал член ОНК.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Комментарии 2
Происшествия , Михаил Ефремов , Алексей Мельников , ФСИН
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