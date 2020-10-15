Ефремов исповедался 

По словам Мельникова, Ефремов накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы побывал в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился.

Он также заявил, что актер раскаялся в содеянном и готовится к рассмотрению апелляции на приговор.

«Жалоб на условия содержания у него нет. Он ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет», — рассказал член ОНК.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.