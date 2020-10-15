В Неве нашли мешки с частями тела 

В реке Неве в Санкт-Петербурге найдены мешки с частями человеческого тела. Об этом сообщает «Фонтанка».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад из Невы в районе 38-го дома по проспекту Обуховской Обороны были подняты несколько мешков с частями тела. В настоящее время на место происшествия направляется следственно-оперативная группа.

«Вероятно, это недостающие части тела рабочего завода, от которых избавился ранее арестованный Евгений Александров», — сообщает «Фонтанка».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил 33-летнего рабочего Александрова под стражу по обвинению в убийстве и расчленении 37-летнего коллеги. Согласно версии следствия, в начале сентябре Александров зарезал того в ходе ссоры, расчленил механической пилой, поместил части тела в мешки и выбросил их в Неву в районе 38-го дома по проспекту Обуховской Обороны. В конце сентября один из мешков обнаружил рыбак. Александров признал вину в убийстве.