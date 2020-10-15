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В Подмосковье 11-месячный ребенок выпал из окна в многоквартирном доме 

Газета.Ru 2 часа назад
В Подмосковье 11-месячный ребенок выпал из окна
Фото: ТАСС
Одиннадцатимесячный ребенок выпал из окна восьмого этажа в подмосковном городе Лобня. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Проверяется версия, что его выбросила из окна родственница", — заявил собеседник агентства.

В настоящее время на месте трагедии работает полиция. Врачи борются за жизнь малыша.
Отмечается, что семья малыша считается благополучной. В ней проживают четверо детей, на учете в полиции никто из родственников младенца не состоял.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Лобня , Московская область
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