В Подмосковье 11-месячный ребенок выпал из окна

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Одиннадцатимесячный ребенок выпал из окна восьмого этажа в подмосковном городе Лобня . Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

"Проверяется версия, что его выбросила из окна родственница", — заявил собеседник агентства.

В настоящее время на месте трагедии работает полиция. Врачи борются за жизнь малыша.

Отмечается, что семья малыша считается благополучной. В ней проживают четверо детей, на учете в полиции никто из родственников младенца не состоял.