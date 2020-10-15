В квартире нашли мумию 79-летней россиянки

Мумифицированное тело пожилой женщины было обнаружено в квартире в Набережных Челнах после того, как соседи заявили в полицию, что давно не видели пенсионерку. Об этом сообщают
«Челнинские известия».
По данным издания, тревогу забили соседи по подъезду дома 3-го комплекса поселка ГЭС. Участковый вскрыл квартиру 79-летней женщины и обнаружил ее мертвой на кровати в спальне.
Тело умершей находилось в состоянии мумификации. Для установления всех обстоятельств ее смерти назначена экспертиза, отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что ранее житель Московской области обнаружил человеческие кости во время уборки в квартире своей тети. По версии правоохранителей, останки могли принадлежать бывшему хозяину квартиры.
Также в квартире в Москве полицейскими были обнаружены мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров. Они, согласно предварительным данным, совершили самоубийство тремя месяцами ранее.