В квартире нашли мумию 79-летней россиянки

Мумифицированное тело пожилой женщины было обнаружено в квартире в Набережных Челнах после того, как соседи заявили в полицию, что давно не видели пенсионерку. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, тревогу забили соседи по подъезду дома 3-го комплекса поселка ГЭС. Участковый вскрыл квартиру 79-летней женщины и обнаружил ее мертвой на кровати в спальне.

Тело умершей находилось в состоянии мумификации. Для установления всех обстоятельств ее смерти назначена экспертиза, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что ранее житель Московской области обнаружил человеческие кости во время уборки в квартире своей тети. По версии правоохранителей, останки могли принадлежать бывшему хозяину квартиры.