ФСБ предотвратила теракты в Волгограде 

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сказано в заявлении.

Они собирались взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства. Параллельно прошли задержания боевиков в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

Чиновники обсудили политическую обстановку в республике и совместные меры по защите национальной безопасности двух стран. В частности, речь шла и о борьбе с терроризмом и экстремизмом.