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ФСБ предотвратила теракты в Волгограде 

Общественная служба новостей и ещё 25 4 часа назад
ФСБ предотвратила теракты в Волгограде
Фото: ТАСС
В Волгограде сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализована группировка боевиков, планировавших в городе теракты. Об этом сообщает центр общественных связей силового ведомства.

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сказано в заявлении.

Они собирались взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства. Параллельно прошли задержания боевиков в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.
Ранее в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии рассказали о телефонном разговоре и.о. главы ведомства с директором российского ФСБ Александром Бортниковым.
Чиновники обсудили политическую обстановку в республике и совместные меры по защите национальной безопасности двух стран. В частности, речь шла и о борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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Происшествия , Африка , Ближний Восток , Александр Бортников , ФСБ , ГКНБ КР , Волгоград
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