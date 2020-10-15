ФСБ предотвратила теракты в Волгограде 

В Волгограде сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализована группировка боевиков, планировавших в городе теракты. Об этом сообщает центр общественных связей силового ведомства.
«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сказано в заявлении.
Они собирались взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства. Параллельно прошли задержания боевиков в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.
Ранее в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии рассказали о телефонном разговоре и.о. главы ведомства с директором российского ФСБ Александром Бортниковым.
Чиновники обсудили политическую обстановку в республике и совместные меры по защите национальной безопасности двух стран. В частности, речь шла и о борьбе с терроризмом и экстремизмом.