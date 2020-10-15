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Медведь запугал жителей Нижегородской области 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Медведь запугал жителей Нижегородской области
Фото: РИА Новости
Жители города Семенов в Нижегородской области опасаются нападения медведя и не выходят на улицу. Нарушитель устроил погром в детском саду и напал на мужчину. Пострадавший отделался ранениями. О происшествии написали нижегородские СМИ 15 октября.
В социальных сетях распространяется видео на котором взрослый медведь перебегает улицу. По сообщениям очевидцев, косолапый нарушитель забежал в детский сад, сломал забор, лавочку и кораблик. После чего забрался на участки частных домов.
Предположительно, медведь мог также напасть на местного жителя вечером 9 октября. В больнице, куда обратился пострадавший рассказали журналистам, что в тот день в приемное отделение прибыл «мужчина в алкогольном опьянении, с ранами на руке 10 на 3 см, 3 на 2 см. Раны нанес медведь, который напал на мужчину и сначала ударил лапой по лицу, а затем укусил за руку».
Чиновники уже заявили, что медведь появился со стороны керженского охотничьего хозяйства, пробежал по городу и ушел в лес.

«Вероятность того, что он вернётся обратно низкая», — сказал начальник комитета госохотнадзора Нижегородской области Дмитрий Курочкин.

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Происшествия , Дмитрий Курочкин , Нижегородская Область
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