Медведь запугал жителей Нижегородской области 

Жители города Семенов в Нижегородской области опасаются нападения медведя и не выходят на улицу. Нарушитель устроил погром в детском саду и напал на мужчину. Пострадавший отделался ранениями. О происшествии написали нижегородские СМИ 15 октября.

В социальных сетях распространяется видео на котором взрослый медведь перебегает улицу. По сообщениям очевидцев, косолапый нарушитель забежал в детский сад, сломал забор, лавочку и кораблик. После чего забрался на участки частных домов.

Предположительно, медведь мог также напасть на местного жителя вечером 9 октября. В больнице, куда обратился пострадавший рассказали журналистам, что в тот день в приемное отделение прибыл «мужчина в алкогольном опьянении, с ранами на руке 10 на 3 см, 3 на 2 см. Раны нанес медведь, который напал на мужчину и сначала ударил лапой по лицу, а затем укусил за руку».

Чиновники уже заявили, что медведь появился со стороны керженского охотничьего хозяйства, пробежал по городу и ушел в лес.