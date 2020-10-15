Российские чиновники расстроились из-за туалета

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия на странице во «ВКонтакте».

Фото: страница «Минтранс Хакасии» во «ВКонтакте» страница «Минтранс Хакасии» во «ВКонтакте»

Ведомство опубликовало снимок уличного туалета, который стоит у дороги. На синей боковой панели видны светлые следы краски.

«Не можем не поделиться нашим разочарованием. Установленный в августе этого года туалет на 58 километре автодороги Абакан-Саяногорск (рядом с автобусной остановкой "Озеро Бугаево"), сегодня расстреляли... краской», — отмечается в записи.

Также региональный Минтранс решил поставить хештеги: #будьтечеловечнее, #ценитетруддругих.

Россияне отреагировали в комментариях на новость: «М — менталитет», «Ая-яй, как не стыдно...», «Ничего страшного, обычно в них дыры от пуль и картечи».