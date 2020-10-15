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Власти российского региона разочаровались из-за обстрелянного краской туалета

Lenta.ru
42 минуты назад
Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия на странице во «ВКонтакте».
Российские чиновники расстроились из-за туалета
Фото: страница «Минтранс Хакасии» во «ВКонтакте»страница «Минтранс Хакасии» во «ВКонтакте»
Ведомство опубликовало снимок уличного туалета, который стоит у дороги. На синей боковой панели видны светлые следы краски.
«Не можем не поделиться нашим разочарованием. Установленный в августе этого года туалет на 58 километре автодороги Абакан-Саяногорск (рядом с автобусной остановкой "Озеро Бугаево"), сегодня расстреляли... краской», — отмечается в записи.
Также региональный Минтранс решил поставить хештеги: #будьтечеловечнее, #ценитетруддругих.
Россияне отреагировали в комментариях на новость: «М — менталитет», «Ая-яй, как не стыдно...», «Ничего страшного, обычно в них дыры от пуль и картечи».
Ранее сообщалось, что туалет в российской школе, куда часто по обмену приезжают школьники из Германии, оставили без дверей. Нижегородцы предположили, что штору повесили во время ремонта, а потом объект сдали вместе с нею в пользование.
Происшествия,Минтранс РФ,
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