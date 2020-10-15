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Появилось видео подробностей дела Картрайта

Вадим Дроздов
1 час назад
Тещу умершего рэпера Картрайта задержали по подозрению в причастности к убийству артиста. Сейчас в квартире матери Марины Кохал проходит обыск. Следователи ищут недостающие части тела Картрайта. В частности, разыскивается желудок рэпера. Одна из версий следствия предполагает, что убийство Картрайта было полностью спланированным. Марина Кохал с матерью могли купить медицинские препараты для усыпления рэп-исполнителя. После того, как Картрайт потерял сознание, его тело расчленили, а внутренние органы постирали в стиральной машинке. В случае, если данная версия подтвердится, то ребенок Энди Картрайта останется без единого опекуна и отправится в дом ребенка.
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