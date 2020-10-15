Нижегородский стрелок изучал расстрелы в США

18-летний уроженец Нижнего Новгорода Даниил Монахов, который убил трех человек и покончил с собой, стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

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Монахов закончил школу 101 в Нижнем Новгороде в 2020 году и получил аттестат о среднем общем образовании.

«При анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года заместитель директора школы и классный руководитель выявили на странице "ВКонтакте" подростка записи, касающиеся нападения на учеников школы в США. Кроме того, одноклассники рассказали, что он говорил о покупке оружия, взрывчатки», — сообщил источник.

После этого администрация школы направила письма в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района. В тексте сообщалось о негативном содержании страницы в соцсети и поведении ученика. В результате подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до конца обучения в школе.

Ранее сообщалось, что погибшему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка.

Утром 13 октября Даниила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.