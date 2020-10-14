Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В московском торговом центре обрушился потолок

РИА Новостииещё 4
1 час назад
В столичном торговом центре рухнула часть потолка, сообщили РИА Новости в московской прокуратуре. По данным источника в экстренных службах города, речь идет о ТЦ "Фестиваль".
В московском ТЦ обрушился потолок
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в столичном торговом центре на западе столицы", — говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, обрушение произошло на фуд-корте. В результате инцидента никто не пострадал.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны куски обвалившегося потолка и провода. Паники среди посетителей и работников ТЦ нет.
Причины происшествия пока не известны.
Происшествия,РИА Новости,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители