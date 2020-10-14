В московском ТЦ обрушился потолок

В столичном торговом центре рухнула часть потолка, сообщили РИА Новости в московской прокуратуре. По данным источника в экстренных службах города, речь идет о ТЦ "Фестиваль".

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"Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с обрушением потолка в столичном торговом центре на западе столицы", — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, обрушение произошло на фуд-корте. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны куски обвалившегося потолка и провода. Паники среди посетителей и работников ТЦ нет.