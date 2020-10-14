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На Волге обнаружено топливное пятно площадью 5 000 кв. м

ТАССиещё 2
31 минуту назад
Топливное пятно площадью 5 000 кв. метров обнаружено на поверхности Волги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
На Волге обнаружено огромное топливное пятно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.
На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствием проводится проверка, устанавливается размер причиненного ущерба.
Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, прокуратура также начала проверку по факту обнаружения топливного пятна на Волге.
"В ходе проверки, которая поручена Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится правовая оценка действий ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - сообщила Короткова.
На место происшествия незамедлительно выехал межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Кимры,
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