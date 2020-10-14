На Волге обнаружено огромное топливное пятно

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается", - сообщила Марковская.
"В ходе проверки, которая поручена Тверской межрайонной транспортной прокуратуре, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится правовая оценка действий ответственных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением природоохранного законодательства", - сообщила Короткова.