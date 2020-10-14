Феликса Шапиро могли убить

Как сообщал «Рамблер», 27 июля труп Шапиро был обнаружен в его квартире на улице Аргуновской в Останкинском районе Москвы. При осмотре места трагедии полицейские отметили, что на теле редактора есть видимые повреждения. Однако природу появления травм даже спустя почти три месяца установить не удалось. Несколько дней правоохранители инициировали новую проверку.