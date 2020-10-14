Редактора советского детского журнала «Веселые картинки» Феликса Шапиро могли убить, сообщает «Комсомольская правда». Правоохранители рассматривают такую версию из-за повреждений, найденных на его теле.
Как сообщал «Рамблер», 27 июля труп Шапиро был обнаружен в его квартире на улице Аргуновской в Останкинском районе Москвы. При осмотре места трагедии полицейские отметили, что на теле редактора есть видимые повреждения. Однако природу появления травм даже спустя почти три месяца установить не удалось. Несколько дней правоохранители инициировали новую проверку.
«Поступил материал для организации проведения проверки по факту сообщения об обнаружении трупа 89-летнего мужчины с визуально видимыми телесными повреждениями», - цитирует издание слова источника в силовых структурах.
Феликс Шапиро руководил журналом «Веселые картинки» с 1956 года на протяжении 37 лет. Максимальный тираж за всю историю издания составлял почти 10 миллионов экземпляров. В 1993 году Шапиро покинул редакцию «Веселых картинок» из-за их приватизации. В последние годы творческой деятельности он издавал журналы «Плюс Я», «Розовый слон», а также написал несколько детских книг.