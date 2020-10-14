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СМИ: в Петербурге задержали тещу расчлененного рэпера Картрайта 

РИА Новости 25 минут назад
Задержана теща расчлененного рэпера Картрайта
Фото: @kkkartrait/Instagram
Теща рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает Пятый канал.
Следователи считают, что женщина могла принимать непосредственное участие в расправе над зятем, либо помогала избавиться от трупа.
Тело Картрайта было найдено в конце июля в одной квартир Петербурга. Его супруга Марина Кохал заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила труп.
По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления.
Смольнинский районный суд арестовал Кохал до 30 октября.
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