Задержана теща расчлененного рэпера Картрайта

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Теща рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) задержана по подозрению в соучастии в его убийстве, сообщает Пятый канал.

Следователи считают, что женщина могла принимать непосредственное участие в расправе над зятем, либо помогала избавиться от трупа.

Тело Картрайта было найдено в конце июля в одной квартир Петербурга. Его супруга Марина Кохал заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила труп.

По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления.

Смольнинский районный суд арестовал Кохал до 30 октября.