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В Костромской области уничтожат 300 тысяч кур 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
В Костромской области уничтожат 300 тысяч кур
Фото: Pixabay.com
В Костромской области выявлен птичий грипп, очаг заболевания находится на территории птицефабрики «Буйская» Буйского района. Об этом сообщает администрация региона.
Как сообщили ИА REGNUM в Управлении ветеринарии по региону, на птицефабрике ввели карантин. На объект закрыт доступ посторонним людям и транспорту. Домашние хозяйства, находящиеся в радиусе 10 километров от очага заражения, находятся под наблюдением.
300 тысяч птиц, содержащихся на фабрике, будут уничтожены в ближайшее время. Ликвидации подлежит вся продукция предприятия — мясо птицы и яйца.

«Сейчас идёт возврат яйца на фабрику из торговых точек в Костроме и Буе. Продукция фабрики также распространялась на территории Московской, Ивановской и Ярославской областей. Информация направлена начальникам территориальных управлений ветеринарии — они примут свои меры по уничтожению продукции, возвращать яйца обратно из соседних областей на фабрику не будут из соображений безопасности», — сообщил начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Костромской области Денис Грибов.

Специалисты отнесли грипп к группе А подтипа Н5. Опасен ли для человека вирус, обнаруженный на фабрике, пока не ясно. Точку в этом вопросе поставит типизация гриппа по нейраминидазе — результаты исследования станут известны в ближайшее время.
Напомним, ранее аналогичная ситуация возникла на птицефабрике «Костромская» в Костромском районе. Вспышки птичьего гриппа на фабрике выявлялись в 2017 и 2018 годах.
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Комментарии
Происшествия , Денис Грибов , Костромская Область
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