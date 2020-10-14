СМИ: боевики готовят теракты в России 

Группа террористов, ликвидированная накануне чеченскими силовиками, могла прийти из Нагорного Карабаха, заявил газете «Взгляд» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров . Аналитики полагают, что боевики, организованные турецкими властями для войны в Сирии , теперь разбредаются по всему Кавказу и готовят теракты.

13 октября, как сообщал «Рамблер», СМИ заявили о перестрелке между правоохранительными органами и вооруженными людьми в Октябрьском районе города Грозный. Сообщалось, что в результате погибли два боевика, два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Позже в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что события связаны с ликвидацией неустановленной бандгруппы, которая планировала серию терактов по всей стране.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров , комментируя ситуацию, заявил, что в Грозном была проведена спецоперация, которая прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)». Он также подчеркнул, что группа боевиков была сформирована западными спонсорами за рубежом.

Военные эксперты сходятся во мнении, что Кадыров имеет в виду Турцию, которая ранее активно готовила группы исламистов для войны в Сирии. С разгаром конфликта в Нагорном Карабахе в СМИ появлялась информация о том, что боевики были переброшены в регион для поддержки азербайджанской армии. Именно одна из этих групп впоследствии оказалась в Грозном, полагают аналитики.

«Я уверен на сто процентов, что эти боевики прибыли через Азербайджан», — заявил Семен Багдасаров.