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Спасение мужчины от дикой пумы попало на видео 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
В американском штате Юта местный житель Кайл Бёрджесс во время пробежки в национальном парке встретил на своем пути пуму. Дикая кошка около 6 минут преследовала бегуна и пыталась напасть. Парню удалось отбиться от хищника силой мата. Кайл буквально уговаривал животное оставить его в покое и не трогать. Бегун материл кошку и двигался спиной вперед. Позже специалисты признали, что Бёрджесс избрал самую верную тактику спасения в данной ситуации.
Обитает в Северной и Южной Америке. Длина тела этого животного составляет в среднем 100—180 см, при длине хвоста 60—75 см, высота в холке 61—76 см при весе до 105 кг (самцы). Охотится преимущественно на оленей.
Происшествия , Видео
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