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Убившая маленького сына учительница объяснила свой поступок 

Экспресс газета и ещё 1 28 минут назад
Убившая сына учительница объяснила поступок
Фото: Виктор Гусейнов/КП
Преподавательница английского языка из подмосковного Пушкина рассказала правоохранителям, зачем убила своего четырехлетнего сына. По словам женщины, она собиралась покончить с собой, но в последний момент подумала, что мужу будет тяжело одному справляться с малышом, и решила, что лучше избавится заодно и от него. Однако, расправившись с сынишкой, неадекватная мать не нашла в себе сил совершить суицид.
У 43-летней учительницы было четверо детей. Старший, 19-летний студент, жил отдельно от родителей. Средние дочери 13-ти и 16-ти лет в тот роковой день гуляли с отцом: дома планировался семейный праздник, и они накупили вкусностей, но, вернувшись, не смогли попасть в квартиру. Когда мама, наконец, открыла, девочки с папой обнаружили ее в невменяемом состоянии, а братика — повешенным на спортивном комплексе на детских колготках.
Россиянка повесила четырехлетнего сына
Известно, что у предполагаемой убийцы как минимум трижды случалось обострение послеродовой депрессии, и ей приходилось прибегать к помощи психиатров. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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Происшествия , Комсомольская правда
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