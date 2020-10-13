Сожителя Конкиной заподозрили в корысти

Сожителя утонувшей в бассейне Софии Конкиной
заподозрили в намерении присвоить ее квартиру. Об этом рассказала адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко в эфире программы «Пусть говорят».
Нитченко рассказала, что сожитель погибшей Михаил Серов
мог иметь корыстные мотивы и претендовать на жилплощадь возлюбленной.
По словам адвоката, у пары могли быть какие-то трения по квартирному вопросу, поскольку у обоих имелись долги.
Нитченко считает подозрительным, что в день гибели Конкина положила в сумку документы на квартиру. По ее мнению, девушка не доверяла своему сожителю и не могла оставить документы дома.
Сам Михаил утверждает, что подозрения беспочвенны, а документы лежали в сумке у Конкиной несколько дней – она забывала их выложить после получения выписки.
Также Нитченко задалась вопросом, почему Серов не хватился возлюбленной, когда она не пришла вечером домой. Известно, что в ночь гибели Софии Михаил находился в квартире.
При этом выдвигать обвинения в адрес Серова адвокат Конкиных отказалась и призвала дождаться выводов следствия.
«Мы не можем говорить, кого подозреваем, все это мы расскажем следственным органам, которые все проверят», - цитирует Юлию Нитченко «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», София Конкина погибла 24 сентября. Девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.