Сожителя Конкиной заподозрили в корысти

Сожителя утонувшей в бассейне Софии Конкиной заподозрили в намерении присвоить ее квартиру. Об этом рассказала адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко в эфире программы «Пусть говорят».

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Нитченко рассказала, что сожитель погибшей Михаил Серов мог иметь корыстные мотивы и претендовать на жилплощадь возлюбленной.

По словам адвоката, у пары могли быть какие-то трения по квартирному вопросу, поскольку у обоих имелись долги.

Нитченко считает подозрительным, что в день гибели Конкина положила в сумку документы на квартиру. По ее мнению, девушка не доверяла своему сожителю и не могла оставить документы дома.

Сам Михаил утверждает, что подозрения беспочвенны, а документы лежали в сумке у Конкиной несколько дней – она забывала их выложить после получения выписки.

Также Нитченко задалась вопросом, почему Серов не хватился возлюбленной, когда она не пришла вечером домой. Известно, что в ночь гибели Софии Михаил находился в квартире.

При этом выдвигать обвинения в адрес Серова адвокат Конкиных отказалась и призвала дождаться выводов следствия.

«Мы не можем говорить, кого подозреваем, все это мы расскажем следственным органам, которые все проверят», - цитирует Юлию Нитченко «Комсомольская правда».