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Друг семьи изнасиловал российскую школьницу 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Друг семьи изнасиловал российскую школьницу
Фото: РИА Новости
В Саратове под суд пойдет россиянин, обвиняемый в изнасиловании, развратных действиях и действиях сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По версии следователей, 56-летний местный житель как друг семьи регулярно приходил к знакомой, которая воспитывала дочь. В июне 2017 года, когда женщины не было дома, обвиняемый трижды совершил в отношении 10-летней школьницы действия сексуального характера. Через два года история повторилась. Кроме того, мужчина изнасиловал девочку. Спустя несколько месяцев, злоумышленник вновь пришел домой к школьнице и совершил в ее отношении развратные действия.
Мать пострадавшей узнала обо всем случайно — увидев переписку мужчины с ее дочерью. Женщина сразу обратилась в полицию.
Обвиняемый арестован, свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.
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Происшествия , Криминал , Саратов
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