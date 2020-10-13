Друг семьи изнасиловал российскую школьницу 

Саратове под суд пойдет россиянин, обвиняемый в изнасиловании, развратных действиях и действиях сексуального характера в отношении школьницы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следователей, 56-летний местный житель как друг семьи регулярно приходил к знакомой, которая воспитывала дочь. В июне 2017 года, когда женщины не было дома, обвиняемый трижды совершил в отношении 10-летней школьницы действия сексуального характера. Через два года история повторилась. Кроме того, мужчина изнасиловал девочку. Спустя несколько месяцев, злоумышленник вновь пришел домой к школьнице и совершил в ее отношении развратные действия.

Мать пострадавшей узнала обо всем случайно — увидев переписку мужчины с ее дочерью. Женщина сразу обратилась в полицию.

Обвиняемый арестован, свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.