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Тётя сибирского трансгендера заявила, что его убили из-за денег 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Тётя сибирского трансгендера назвала мотив его убийства
Фото: rombstory/vk.com
Тётя убитого в Новосибирске трансгендера считает, что её племянника задушили не из-за ревности, а из-за денег. В преступлении сознался полицейский.
24-летняя Виктория Басаковская пропала в начале октября. В УМВД об этом сообщил её приятель, работавший в патрульно-постовой службе. В итоге сыщики пришли к выводу, что именно заявитель убил трансгендера. Местные СМИ писали, что пара состояла в отношениях, а мотивом к преступлению послужила ревность.

Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред. Он изначально хотел завладеть телефоном, потому что там была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого, а не то, что пишут, — сообщила «360» тётя погибшего.

Виктория Басаковская по паспорту является Николаем. Он был известной трансперсоной Сибири и давал ряд интервью, в которых рассказывал о своей жизни, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Криминал , Убийство , МВД
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