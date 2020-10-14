Тётя сибирского трансгендера назвала мотив его убийства

Я устала читать дурацкие новости, что это из-за ревности, что там любовники и всякий бред. Он изначально хотел завладеть телефоном, потому что там была сумма на карточке. И вот сам конфликт весь из-за этого, а не то, что пишут, — сообщила «360» тётя погибшего.